«Бросает вызов жанру супергеройского кино»: Эмма Стоун снова нацелилась на «Оскар» — новинка стартовала со 100% на Rotten Tomatoes

Год назад Эмма Стоун уже триумфально поднималась на сцену «Оскара» за роль в фильме Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Кажется, что после такой победы актриса могла бы позволить себе передышку.

Но вместо этого она вновь объединяется с Лантимосом и вновь выходит на территорию, подвластную только ей. Их новая работа — картина «Бугония» — выглядит как очередное доказательство: Стоун может сыграть кого угодно.

Абсурдный ремейк

Фильм начинается как странный триллер о двух молодых фанатиках теорий заговора (одного из которых сыграл Джесси Племонс), решивших похитить генерального директора крупной корпорации. Их уверенность безгранична: женщина — не человек, а инопланетянка, готовящая уничтожение Земли. Абсурд? Возможно. Но именно в этой абсурдности рождается тревожное напряжение и комичность.

«Бугония» была впервые показана на Венецианском фестивале, и реакция критиков оказалась единодушной: это выдающееся кино. На Rotten Tomatoes у фильма сейчас 100% свежести, а зрители пока только готовятся к мировой премьере — она назначена на 24 октября.

Важно отметить: «Бугония» — это не оригинальная история, а ремейк южнокорейской картины «Спасти зеленую планету». Лантимос и его команда сделали из нее нечто большее: масштабное кино с сильной визуальной эстетикой, дорогой картинкой и звездным актерским составом.

В основе идеи — желание придать смысл тому, что в повседневной жизни кажется лишенным смысла, и показать скрытые противоречия человеческой природы.

Фильм бросает вызов жанру супергеройского кино, который так глубоко укоренился в нашем сознании, а также скрытым сексистским чувствам по отношению к успешным женщинам, добивающимся своего, — говорят критики.

Да, часть зрителей посчитала второй акт слишком затянутым. Но почти все рецензенты сошлись в одном: финал фильма — кровавый, безумный и взрывной — перекрывает любые шероховатости.

