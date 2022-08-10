Бросает в дрожь: ужасы гарема, которые не показали в «Великолепном веке»

Сериал «Великолепный век» стал одним из главных телевизионных открытий Турции за последние годы. Многие поклонники отмечали интригующий сюжет, а в особенности выделяли высокую документальность проекта, основанного на реальных событиях. Однако, как оказалось, создатели все же поделились со зрителями далеко не всей правдой.

Дело в том, что законы в реальном гареме турецкого султана были более жестокими, чем зрители могли предполагать. Например, за любую повинность девушку могли казнить, а также и за то, что она просто перестала нравиться повелителю. Причем делалось это далеко не шелковым шнурком, ведь это считалось слишком легкой смертью, а весьма изощренными способами. Например, экс-избранницу султана сажали в кожаный мешок и бросали в него ядовитую змею.

Также умолчали создатели проекта и о реальном возрасте наложниц. Как оказалось, в гареме многие девушки оказывались еще в пять лет и до 12-14 лет обучались музыке, танцам и искусству обольщения. Покинуть же гарем они могли лишь после девяти лет, но только с позволения султана, который одобрял далеко не все просьбы. При этом внутри гарема царили строгая дисциплина и иерархия. Рабыни, как пишет «Экспресс газет а», не могли даже думать о какой-либо власти и беспрекословно подчинялись всем приказам.

Несмотря на такую жестокость, отцы все равно мечтали, чтобы их дочери оказывались вблизи повелителя Турции и пытались завоевать его сердце.