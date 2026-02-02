Бронзового победителя топ-100 по версии NYT Тарантино считает фильмом «с огромным изъяном»: сам поставил на 5 строчку

Знаете это чувство, когда ваш любимый режиссер, тот самый, чьи цитаты вы декламируете, вдруг выдает мнение, за которое стыдно? The New York Times с помпой представила свой авторитетный рейтинг «100 лучших фильмов XXI века», собранный по мнению 500+ киноделов.

Но Квентин Тарантино уже давно решил, что фильм — «Нефть» Пола Томаса Андерсона (№3 в топе NYT), дефектный. Претензия у мэтра к актеру. И не к кому-нибудь, а к Полу Дано, которого критики и зрители последние два десятилетия считали одним из самых талантливых и неординарных артистов.

В подкасте The Bret Easton Ellis Podcast Тарантино, ставя «Нефть» на пятое место в своем личном списке, огорошил: картина могла бы быть и первой, если бы не «один огромный изъян — Пол Дано». По мнению режиссера, игра Дано — «ничем не примечательная» — совершенно не тянет на уровень Дэниела Дэй-Льюиса, и дуэта не получилось.

«Он — слабое звено, просто слабак», — заявил Квентин.

Реакция медиа была мгновенной, в основном, критики и СМИ вступились за артиста. Журналисты напомнили, что 23-летний Дано взял роль Илая Сандэя всего за две недели до съемок, заменив уволенного актера, и сыграл «ошеломляюще и пронзительно».

Сам Пол Дано отреагировал с присущим ему спокойным достоинством. На юбилейном показе «Маленькой мисс Счастье» его спросили о скандале. Вместо оправданий или ответной критики он просто сказал: