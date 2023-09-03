Бронислава считали сыном Баскова: вот кем на самом деле оказался милый блондин

Яркий блондин Бронислав Басков, кажется, был рожден для сцены. Кроме музыкального таланта и привлекательной внешности у молодого человека есть еще и фамилия, которая знакома каждому российскому слушателю. Но все, кто считал парня сыном Николая, жестоко ошибались.

Бронислав активно строит карьеру в музыке и других сферах шоу-бизнеса. Он снимается в рекламе, работает моделью и не пропускает ни одного кастинга. Это и помогло ему продвинуться в столице. На одном из просмотров парень познакомился с невестой Николая Баскова Софией Кальчевой. Она помогла талантливому юноше завести полезные знакомства и попасть на светские вечеринки.

Оказалось, что Бронислав родом вовсе не из звездной семьи. Его мать лишили родительских прав и мальчик вырос в приюте. А настоящий сын Николая, который является полной тезкой артиста, давно уехал из России. Он носит фамилию матери Шпигель, сменил отчество и не поддерживает связи с отцом. Спутать двух Брониславов было бы сложно: с раннего детства отпрыск известного певца был темноволосым и кудрявым, как и его мама.