Бронислав оказался детдомовцем: бывшая раскрыла правду о «сыне» Баскова

Поклонники Николая Баскова давно знают, что у натурального блондина есть сын Бронислав от первого брака со Светланой Шпигель. Союз распался много лет назад, а наследник звезды так до сих пор и не объявлялся. Поговаривали, что дочь известного бизнесмена увезла мальчика в Израиль и прячет там наследника. Как гром среди ясного неба для поклонников Баскова стало появление на публике белокурого юноши, сильно похожего на певца. Имя мальчика — Бронислав Басков — не оставляло сомнений, что это сын звезды. Достоверности этому прибавлял тот факт, что парень серьезно увлечен музыкой и намеревается построить карьеру на эстраде.

Впрочем, минута славы для юноши закончилась довольно быстро. В век информационных технологий фанатам не составило труда вывести его на чистую воду. Бронислав Басков оказался сиротой из детдома, который задумал с помощью звучного псевдонима привлечь к себе внимание и уже в юном возрасте с ноги открыть дверь в шоу-бизнес, как пишет «Телепрограмма».