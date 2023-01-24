«Бродяга» стал самым кассовым фильмом в СССР не просто так: на самом деле причина печальна

Драма «Бродяга» оказалась на советских экранах в 50-е годы и стала хитом советского проката. Миллионы зрителей неоднократно смотрели историю Раджи, который пытается отомстить отцу, что сделало его самым кассовым фильмом в стране.

Многие поклонники и эксперты неоднократно пытались понять, в чем же секрет фильма Раджи Капура. Часть зрителей была уверена, что дело в художественной ценности картины, а другие связывали все с захватывающей историей. На самом же деле причина кроется в отношении советского человека к жизни в экзотичных странах.

Как уверен кинокритик Денис Горелов, именно возможность заглянуть в жизнь других людей из таких далеких стран сделала картину популярной. Зрителям было интересно, как живут иностранцы, и перед ними практически впервые появилась возможность посмотреть на это собственными глазами, поэтому они десятки раз ходили в кино и изучали ленту до мельчайших подробностей. А из-за отношений СССР с капиталистическими странами первыми заграничными фильмами стали как раз болливудские.

«Люди, желающие смотреть, как живут в другом мире, имели возможность посмотреть только нечто индийское», — цитирует слова эксперта «МИР 24».

В итоге индийское кино сохранило огромную популярность в СССР вплоть до 90-х годов. Другие хиты, например, «Танцор диско» и «Зита и Гита», также становились лидерами проката и до сих пор любимы старшими поколениями.