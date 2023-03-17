Брижит Бардо превратила страшный изъян в достоинство: спорим, вы его даже не замечали

Многие знаменитости, вошедшие в историю как эталонные красавицы, на самом деле таковыми не являлись. В их числе Брижит Бардо, внешность которой, вопреки расхожему мнению, вовсе не была лишена недостатков.

Артистку спасло то, что она сумела превратить страшный изъян в достоинство. Многие поклонники даже не догадываются, что с самого детства актриса комплексовала из-за своего неправильного прикуса и слегка вздернутой губы.

Тем не менее, имея возможность обратиться за помощью к лучшим специалистам, она не стала ничего менять в своей внешности. Звезда экрана решила, что именно этот дефект делает ее уникальной и по-особенному сексуальной.

Как показало время, Бардо приняла правильное решение. Впоследствии слегка выступающая нижняя губа стала главной визитной карточкой французской актрисы, стилю которой подражают до сих пор.