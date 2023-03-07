Бритый качок: обомлеете, увидев повзрослевшего внука Ирины Аллегровой (фото)

Личная жизнь Ирины Аллегровой всегда была бурной. Так, свою первую и единственную дочь артистка родила в 19 лет. Отцом Лалы стал спортсмен Георгий Тагиров, с которым певица прожила всего год. Как сложилась судьба наследницы Аллегровой и ее сына — единственного внука «шальной императрицы»?

Лала во многом повторила судьбу своей матери. Она тоже связала свою жизнь со спортсменом Эрнестом Барсегяном, от которого родила сына Александра. Однако вскоре этот брак распался. Сегодня Лала живет вместе с матерью и работает ее директором.

Воспитанием Александра занимались его мать и сама Аллегрова. Иногда артистка даже выводила мальчика на сцену во время своих выступлений. Ирина никогда не скрывала, что души не чает в своем внуке.

Сегодня Баргесяну 27, он вырос настоящим мачо. Александр занимается в спортзале и уверенно демонстрирует свою накачанную фигуру. Барсегяну дали блестящее образование. Он владеет несколькими иностранными языками и имеет диплом МГУ. А вот о личной жизни внука Аллегровой почти ничего не известно, ведь он редко делится информацией о себе в соцсетях.