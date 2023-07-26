Бритни Спирс заставила бывших биться в истерике: что она учудила на этот раз

Недавно освободившаяся от опеки отца Бритни Спирс готовится выпустить мемуары. Книга под названием «Женщина во мне» должна была выйти в свет уже этой осенью, но релиз затормозили Колин Фаррелл и Джастин Тимберлейк. Они оба являются бывшими парнями Бритни. Мужчины не на шутку перепугались, что все их грязное белье будет продемонстрировано публике.

Роман Тимберлейка и Спирс в 90-х был одним из самых ярких в шоу-бизнесе. Они встречались четыре года, но расстались с громким скандалом, подробности которого до сих пор окутаны тайной. Певец обвинил Бритни в неверности и выпустил трек об их расставании, взорвавший хит-парады.

С Колином Фарреллом у Спирс был короткий роман в начале нулевых. Они встречались всего месяц, но актера все равно беспокоит то, что подробности их личной жизни могут появиться в книге.

Адвокаты артистов потребовали предоставить им черновой вариант книги, а затем стали настаивать на удалении некоторых отрывков рукописи. После долгих переговоров им удалось добиться желаемого — мемуары Бритни Спирс увидят свет в отредактированном варианте.