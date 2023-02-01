Британскому пенсионеру и не снилось: сколько зарабатывает Карл III ничего не делая

Состояние британской королевской семьи оценивается в баснословные суммы, которые простым смертным даже и не снились. На сегодня король Карл III является самым богатейшим представителем Виндзоров. Чем же обладает британский монарх?

По оценкам Forbes еще до коронации его состояние оценивалось в 400 миллионов долларов. Но эти сумасшедшие деньги достались правителю не от Елизаветы II. Дело в том, что Карл III владеет герцогством Корнуолл, которое обеспечивает ему постоянный доход.

Его создали в далеком 14 веке во времена короля Эдуарда III, чтобы передать наследнику престола. Затем земли традиционно переходили к старшим сыновьям монархов, а титул герцога Корнуолльского шел в связке вместе с титулом принца Уэльского. Земли включают в себя 23 английских графства. Здесь расположены предприятия, поместья и другие объекты недвижимости, приносящие королю нескромный доход. И, что самое главное, для этого он не прилагает никаких усилий.

После смерти Елизаветы Карл III завладел еще и тем, что принадлежало ей. Это значит, что состояние короля возросло в разы, и теперь он получил доступ ко всем богатствам страны. О такой пенсии рядовые британцы не могут и мечтать.