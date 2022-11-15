Британская телезвезда сбросила 50 килограммов: последствия похудения ужаснут

Имя Шанель Хейс зрители узнали в 2007 году, когда 19-летняя девушка стала звездой реалити «Большой брат». Фанатки шоу восхищались стройной фигурой британки, мечтая добиться ее пропорций. Но только много позже она расскажет, что страдала от расстройства пищевого поведения и весила тогда всего 47 килограммов. Нужных форм она добивалась приемом слабительных препаратов, чередуя это с голодовками.

В 2010 году Шанель родила сына и сильно поправилась. Возлюбленный бросил Хейс, и она начала заедать стресс вредными продуктами. Позже она смогла взять себя в руки. В 2016 году Шанель стала мамой второго мальчика, отношения с новым бойфрендом опять не заладились. И тут телезвезда сорвалась, поправившись до 111 килограммов. Хейс впала в депрессию, почти не появлялась на улице, так как по следам за ней следовали папарацци.

Ей понадобились операция по уменьшению желудка и несколько лет, чтобы восстановиться. Сейчас Хейс сбросила уже более 50 килограммов и откровенно показывает подписчикам в соцсетях последствия такого резкого похудения: кожа на животе и ногах женщины обвисла и выглядит ужасающе. Но Шанель больше не зависит от общественного мнения.