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Киноафиша Статьи Британка заплатила за новую фигуру 1,5 миллиона, но вместо восторга вызвала недоумение (фото)

Британка заплатила за новую фигуру 1,5 миллиона, но вместо восторга вызвала недоумение (фото)

15 января 2023 20:00
Британка заплатила за новую фигуру 1,5 миллиона, но вместо восторга вызвала недоумение (фото)

Пользователи Сети осудили девушку за ее методы.

Сенна-Мишель Клементс еще несколько лет назад страдала от лишнего веса. Весившая 109 килограммов, она была недовольна своей внешностью, поэтому решилась на смелый шаг и отправилась на операцию по уменьшению желудка.

Специалисты согласились сделать необходимую процедуру, а чуть позже Сенна-Мишель подкорректировала свою грудь, что в целом обошлось ей в 20 000 фунтов стерлингов или примерно в полтора миллиона рублей. Сейчас британка старается соблюдать многочисленные диеты и следить за своим питанием, но уже полностью довольна фигурой и своей внешностью.

Свежими снимками девушка делится в своих социальных сетях, однако далеко не все подписчики поддерживают ее. Как отмечают фанаты, девушке нужно было самостоятельно заняться собственным похудением, ведь вес в 109 килограммов не является настолько критичным. Многие поклонники уверены, что спустя некоторое время она вновь потолстеет, ведь не умеет держать себя в руках и не обладает необходимой силой воли.

Британка заплатила за новую фигуру 1,5 миллиона, но вместо восторга вызвала недоумение (фото)

«Она может и при таком весе набрать, если не соблюдать ту же диету. Обычная лень у дамы», «А что ей мешало просто есть маленькими порциями? Мне кажется, скоро она опять потолстеет», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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