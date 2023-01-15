Британка заплатила за новую фигуру 1,5 миллиона, но вместо восторга вызвала недоумение (фото)

Сенна-Мишель Клементс еще несколько лет назад страдала от лишнего веса. Весившая 109 килограммов, она была недовольна своей внешностью, поэтому решилась на смелый шаг и отправилась на операцию по уменьшению желудка.

Специалисты согласились сделать необходимую процедуру, а чуть позже Сенна-Мишель подкорректировала свою грудь, что в целом обошлось ей в 20 000 фунтов стерлингов или примерно в полтора миллиона рублей. Сейчас британка старается соблюдать многочисленные диеты и следить за своим питанием, но уже полностью довольна фигурой и своей внешностью.

Свежими снимками девушка делится в своих социальных сетях, однако далеко не все подписчики поддерживают ее. Как отмечают фанаты, девушке нужно было самостоятельно заняться собственным похудением, ведь вес в 109 килограммов не является настолько критичным. Многие поклонники уверены, что спустя некоторое время она вновь потолстеет, ведь не умеет держать себя в руках и не обладает необходимой силой воли.