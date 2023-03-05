Британка впервые стала моделью в 100 лет: в ее возрасте так выглядеть неприлично (фото)

Профессия модели чаще всего ассоциируется с красотой и молодостью. Поэтому иногда даже легендарным манекенщицам, чьи имена известны по всему миру, бывает трудно конкурировать со своими юными коллегами по подиуму.

Но для Бо Гилберт было не важно, что происходит в этой индустрии, ведь она вовсе не планировала становиться ее частью. Британка 47 лет работала на фабрике и за свои заслуги даже стала директором предприятия. Но на закате лет ей пришлось отправиться в дом престарелых. Там ей и удалось привлечь внимание менеджеров одного местного бренда одежды.

В 2016 году сотрудники компании Harvey Nichols планировали поздравить журнал Vogue с красивым юбилеем, а также выступить против возрастной дискриминации. Дело в том, что британская версия этого издания была открыта в 1916-м, а именно в этот год родилась Бо. Такое совпадение и элегантный стиль пожилой дамы оценили и редакторы, которые с радостью поместили фотосессию 100-летней модели на страницы глянца.