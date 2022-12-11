Британка стала «копией» Памелы Андерсон, и теперь над ней издеваются: как она выглядит (фото)

Памела Андерсон стала известна из-за своей яркой внешности. Тысячи поклонниц по всему миру мечтали быть похожими на прославленную спасательницу Малибу, однако Кэролин Андерсон решила воплотить эту мечту в реальность.

Для достижения цели однофамилица артистки не раз оказывалась на хирургическом столе. Она перенесла 9 операций на груди, увеличила себе губы и отбелила зубы, а каждые полгода делает инъекции ботокса, чтобы быть похожей на звезду. Все преображения обошлись Андерсон в 28 тысяч долларов, но она не намерена экономить ни цента.

О переменах своей внешности знаменитость рассказывает в своих социальных сетях и в эфире телешоу. Она нередко становится героиней проектов, честно рассказывая о своей жизни, однако далеко не все зрители поддерживают ее. Многие отмечают, что Андерсон так и не удалось добиться схожести, и осуждают ее за пагубное пристрастие.