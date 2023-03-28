Британка отрастила полутораметровую косу за пять лет: ее секрет доступен каждой

Все гораздо проще, чем кажется.

Жасмин Ларсен добилась известности благодаря своим шикарным огненно-рыжим локонам. Британка признается, что их длина составляет 1,5 метра, а последний раз она стригла волосы в 2017 году.

И пока мужчины осыпают красотку комплиментами и дорогими подарками, женщины гадают, с помощью чего Ларсен добилась столь ошеломительного результата. Жасмин решила не делать из этого интриги и раскрыла все карты.

Британка отметила, что мама с детства учила ее беречь свои волосы. Уход за ними, по словам Ларсен, должен быть комплексным, поэтому одних только масел для питания локонов недостаточно.

Ларсен призналась, что для отращивания длины необходимо носить правильную прическу. Большую часть времени локоны красавицы заплетены в косу. Именно это и помогает уберечь их от потери влаги и от других негативных воздействий окружающей среды.