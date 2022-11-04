Британка не улыбалась 47 лет из-за страха морщин: посмотрите на ее лицо теперь

Почти всю жизнь женщина контролирует свою мимику.

Тесс Кристиан приняла решение никогда не улыбаться еще в десятилетнем возрасте. На эту жертву она пошла ради красоты и гладкого лица без единой морщинки.

Поражает, каких усилий стоит британке следить за своей мимикой, чтобы случайно не улыбнуться. Впрочем, за десятилетия она отменно выработала навык самоконтроля.

Сегодня Кристиан 57 лет. Ее лицо, действительно, очень ровное и гладкое. Стоит признать, что женщина выглядит намного моложе среднестатистических ровесниц. Однако не исключено, что британка делала уколы красоты.

Кристиан считает свой метод куда более щадящим и «гуманным» по сравнению с ботоксом. С ней категорически не согласны врачи и психологи, которые считают улыбку одним из лучших рецептов истинной красоты.

Способ Тесс Кристиан можно считать эффективным, но лишь отчасти. С возрастом любая кожа теряет эластичность и перестает обновляться изнутри. Так что морщины даже при полной блокировке эмоций — это лишь вопрос времени.