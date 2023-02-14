Британка избавилась от 114 килограммов в 53 года: не поверите, что с ней стало теперь

Жительница Великобритании Ди Ходжсон много лет не отказывала себе в самых простых удовольствиях. Она уплетала шоколад, фастфуд и булочки в неограниченных количествах. В итоге Ди набрала 180 килограммов, что едва не стоило ей жизни.

Ходжсон не могла нормально передвигаться по дому, страдала от болей и с трудом себя обслуживала. Врачи заверили, что с таким образом жизни здоровье женщины скоро полностью разрушится. Ди поняла, что настало время все менять. Женщина села на диету и быстро сбросила половину своего веса. Картину портила обвисшая кожа, которую Ходжсон позднее убрала в кабинете хирурга. В общей сложности ей удалось сбросить 114 килограммов.

Также британка начала ходить в спортзал и увлеклась «железом». Она не пропускала ни одной тренировки и продемонстрировала несгибаемую волю к победе над недугом. Сегодня Ди 53 года, и она выглядит просто потрясающе. Трудно поверить, что когда-то эта стройная подкачанная женщина обладала необъятной фигурой, а на ее лице было несколько подбородков.