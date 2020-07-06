Британия увековечила Элтона Джона в золотой монете за $85 тысяч

Соломенная шляпа, фирменные круглые очки из двух нот и бабочка под надписью Elton John – так будет выглядеть изображение на пяти евро.

Британский монетный двор решил отметить заслуги Элтона Джона, который работает на сцене более полувека и является всемирно признанным певцом и музыкантом. The Royal Mint выпустит золотую памятную монету номиналом тысяча евро (1247 долларов), аукционная стоимость которой, по оценкам экспертов, превышает 68 тысяч евро (более 85 тысяч долларов).

На монете, созданной по дизайну художника Брэдли Моргана Джонсона, изображены соломенная шляпа, фирменные круглые очки из двух нот и бабочка под надписью Elton John. Подобное изображение украшает монеты в честь музыканта в других исполнениях, самая доступная из которых номиналом пять евро, поступающая в продажу по цене 13 евро.

Элтон Джон – настоящая гордость Великобритании – выпустил более 50 песен, ставших мировыми хитами, провел больше 4000 выступлений более чем в 80 странах, продал свыше 300 миллионов альбомов.

«В последние десятилетия поп-музыка была одним из самых успешных проектов на экспорт в Великобритании. Ни одна наша коллекция не имела бы смысла без упоминания Элтона Джона, суперзвезды, которая восхищает фанатов уже более полувека», – говорится в официальном обращении Государственного монетного двора Соединенного Королевства.

Королевский монетный двор вместе с музыкантом работает и над созданием коллекционного раритета, который будет выставлен на аукцион, а средства от продажи поступят в его благотворительный фонд Charitable Trust.

«Элтон Джон, без сомнения, стал легендой музыки и признан одним из самых успешных певцов и авторов песен своего поколения. И мы рады таким образом отметить его значительный вклад в британскую музыку», – заявила представитель Royal Mint Клэр Макленнан.