Британец спустил на пластику целое состояние и не зря: его преображение ошеломит (фото)

Дейл Сент-Каллен с детства страдал от проблем с лишним весом. Он активно занимался спортом, чтобы исправить фигуру, но даже интенсивные занятия не давали необходимого результата. Тогда британец, изучив примеры других людей с подобными проблемами, решился на пластическую хирургию.

За новой внешностью молодой человек отправился в Турцию. Там специалисты сделали ему липосакцию. Одновременно с этим Дейлу пересадили волосы и изменили форму челюсти и подбородка. После этого он вернулся на родину и начал курс восстановления.

Проведенные процедуры, как отмечают пользователи Сети, пошли Дейлу на пользу. Он стал выглядеть значительно лучше и не страдает от неестественности, как многие другие любители пластической хирургии.

Как признается сам Дейл, он полностью доволен результатом. Потраченные примерно 2 500 000 рублей он считает отличным вложением и не сомневается в правильности своего решения. При этом он отмечает, что в будущем не собирается делать какие-либо дополнительные операции, а будет концентрироваться на своем психологическом здоровье и бороться с комплексами.