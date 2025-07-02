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Британец 5 месяцев флиртовал с Энистон в Сети: лишился денег и осознал грустную правду

2 июля 2025 14:43
Дженнифер Энистон

История не столь печальна, как в случае с француженкой и экс-мужем актрисы. 

Следом за бывшим мужем Брэдом Питтом, который не так давно стал «лицом» мошеннической схемы, сгенерированной нейросетями без его согласия, в похожий скандал угодила и Дженнифер Энистон. Только в её случае всё получилось менее печально — никто не пытался покончить с собой.

Энистон и британец

43-летний безработный британец, переживающий тяжёлую депрессию, уверовал, что завел роман с самой Рэйчел из «Друзей». Все началось с переписки в соцсетях, где «Дженнифер» будто бы сама вышла на контакт.

Она называла его особенным, говорила, что устала от славы и хочет рядом «простого, доброго человека». Мужчина признался, что сначала не поверил — но общение продолжалось пять месяцев, и сомнения постепенно ушли, влюбленные начали флиртовать.

Обман «Энистон»

В качестве доказательства «своей» личности Энистон прислала фото водительских прав. Как позже выяснилось, оно было сгенерировано ИИ. На фото всё выглядело вполне официально, но с характерной для нейросетей неестественностью, которую неискушённый человек легко может проморгать.

Дальше — кульминация. «Звезда» попросила мужчину купить её специальную фан-карту — якобы это что-то вроде доступа в личное закрытое сообщество. Стоимость — 200 фунтов стерлингов.

Перевод и на этом всё закончилось: Дженнифер исчезла, аккаунт перестал выходить на связь, а спустя некоторое время и вовсе был удален. Британец с разбитым сердцем поделился историей в Сети.

Этот случай — наглядное напоминание о том, насколько убедительными могут быть современные ИИ-инструменты, особенно когда речь идёт о чувствах. Ранее злоумышленники 1,5 года обманывали француженку, представляясь Питтом, и обманом заполучили 850 тысяч долларов. После лицом фейк-компании стали и Джордж Клуни, лучший друг Питта.

«Я сыграл как придурок»: лишь за одну свою роль Брэд Питт сгорает от испанского стыда — и речь не про камео в «Дэдпуле 2».

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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