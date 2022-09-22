Британцы выдали истинное отношение к Меган Маркл: унизить сильнее невозможно

Меган Маркл стала жертвой жесткой травли после того, как внесла раздор в королевскую семью Великобритании. Супругу принца Гарри обвинили во всех смертных грехах, полагая, что именно она испортила отношения мужа с высокопоставленными родственниками.

Между тем герцогиня Сассекская подарила своему супругу двоих детей, но этот факт ничуть не смягчил злопыхателей. В недавнем интервью Маркл призналась, что на нее продолжили лить тонны хейта, несмотря на то что она ушла в тень и посвятила себя воспитанию наследников.

Казалось бы, подвергнуть герцогиню еще большему унижению невозможно, однако британцы в очередной раз продемонстрировали свое отношение к Маркл. Как верная жена Меган сопровождала принца Гарри на похоронах его бабушки Елизаветы II. На церемонии прощания с королевой она была единственным человеком, который не сумел сдержать свои слезы. И тем не менее растопить сердца хейтеров бывшей актрисе не удалось.

Как пишут британские СМИ, в искренность ее скорби не поверили, а потому подняли Меган на смех.