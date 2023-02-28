Британцы в ужасе: кого на самом деле хотел видеть своей женой принц Гарри (фото)

Пресса и общественность продолжают пристально следить за словами и поступками принца Гарри и его жены. Недавно выяснилось, с кем себя ассоциирует супруг Меган Маркл. Откровение может сильно удивить.

Об этом принц написал в своих мемуарах. Гарри признался, что он похож на Чендлера из культового ситкома «Друзья». Как и герой сериала, герцог Сассекский обладает прекрасным чувством юмора, также его всегда считали самым дерзким и смешным членом монаршей семьи. Кроме того, Гарри, как и персонаж Мэттью Перри, «исцелился» от пагубных привычек благодаря влиянию правильной женщины.

Младший сын леди Ди признался, что долгие годы был влюблен в Монику, девушку Чендлера, и даже хотел видеть ее своей женой. Ее роль в ситкоме исполнила Кортни Кокс. Гарри так фанател от сериальной героини, что в 2016 году оказался в доме актрисы, пока ее не было. Когда Кокс вернулась, то была немало удивлена присутствию принца с посторонней компанией. Дальше, по признанию Гарри, он нашел в ее холодильнике запрещенные вещества и запил их алкоголем. После этого признания Кортни всячески оправдывалась и отрицала этот факт.

Откровение герцога потрясло британскую публику. Впрочем, все снова убедились в безалаберности Гарри.