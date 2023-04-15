Британцы в недоумении: истинное отношение Карла III к Меган Маркл больше не секрет

До долгожданной коронации Карла III осталось меньше месяца. Известно, что опальный принц Гарри все-таки будет на этой торжественной церемонии, но без своей законной супруги. Герцогиня Сассекская Меган Маркл останется в Штатах вместе с наследниками Арчи и Лилибет. Жена принца будет наблюдать за мероприятием из поместья в Монтесито. В день коронации Карла III старший отпрыск Меган и Гарри как раз отметит свое четырехлетие.

Как известно со слов приближенных, король Великобритании был опечален, что его невестки и внуков не будет на церемонии. Карл III также отметил, что понимает ситуацию. Реакция монарха удивила общественность, ведь в ней читалось явное снисхождение к Меган и ее отказу. И это после всех ее выходок, разлучивших Гарри с королевской семьей.

Специалисты уверены, что решение Маркл связано со страхом быть освистанной местной публикой. Но большинство британцев не считают это оправданием и называют жену Гарри неблагодарной. В 2018 году принц Чарльз вел Меган к алтарю и был рядом с ней в самый торжественный момент, о чем герцогиня, видимо, забыла. Иначе она бы прибыла на коронацию свекра и поддержала его в ответ.

Именно поэтому слова Карла III подняли такой резонанс, ведь своим игнорированием Маркл в очередной раз обернула против себя королевскую семью и британскую публику.