Британцы умудрились придумать русскую «народную» песню: ее знает каждый

Нередко в мире музыки случается так, что песня остается на родине незамеченной, а за ее пределами превращается в народный хит. Это произошло с незатейливой композицией британской группы Smokie под названием What Can I Do.

Коллектив гремел на весь мир в 70-е годы. Их слушали даже в СССР, где западная музыка не особо-то и приветствовалась. Несмотря на это, песня What Can I Do покорила каждого советского слушателя, ведь слова в припеве звучали очень складно и знакомо. Так английское сочетание превратилось в русское «Водки найду», а сама композиция стала гимном поколения, который помнят и любят до сих пор.

А вот в родной Британии трек не снискал особой популярности. В репертуаре Smokie было множество песен, который «взрывали» хит-парады, но What Can I Do среди них не оказалось.

До сих пор секрет сумасшедшего успеха песни в СССР не удалось разгадать. Возможно, все дело в ее эмоциональном надрыве, который глубоко затронул души советских слушателей.