Британцы смотрят этот фильм каждое Рождество: вы будете в шоке от их выбора

Почти у каждого народа есть свои новогодние фильмы-любимчики. У россиян это неизменная «Ирония судьбы», у поляков — советская сказка «Морозко», а у британцев — американский боевик 1963 года «Большой побег». И их выбор крайне трудно объяснить.

В фильме «Большой побег» нет и слова о Новом годе или Рождестве. Сюжет рассказывает о британских и американских военных, попавших в плен к немцам во время Второй мировой войны. Мужчины строят план побега от нацистов, роют тоннели и угоняют транспорт. Увы, в конце выживают лишь единицы.

Картину ежегодно показывают накануне Рождества. До сих пор британцы голосуют за «Большой побег» как за самый любимый праздничный фильм. Объяснить это можно лишь сложившейся многолетней традицией. Американцы тоже любят подзарядиться экшеном накануне Рождества. Жители США каждый год пересматривают культовый фильм «Крепкий орешек». Но здесь зрителей хотя бы ждет хэппи-энд, чего нельзя сказать о «Большом побеге».