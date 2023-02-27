Британцы раскрыли истинное отношение к королю: такого не заслужил даже Карл III

Побывать в Вестминстерском аббатстве во время коронации монарха было пределом мечтаний для многих британцев. А когда на престоле была Елизавета ll, то трепет и уважение к правящей династии показывали даже самые скандальные знаменитости. Теперь же учтиво склонять голову и мило улыбаться готовы не все англичане.

Стало известно, что главные исполнители Туманного Альбиона отказались выступать на самом важном церемониальном событии для Карла lll. Элтон Джон, Адель, Робби Уильямс, Spice Girls и Гарри Стайлс дружно заявили, что их графики слишком загружены, поэтому они вряд ли сумеют найти свободное время.

Традиционно коронация монарха считалась невероятно значимым событием, так что его массовое игнорирование намекает на возможные проблемы внутри общества. Подданные, по всей видимости, не питают большой любви к сыну покойной Елизаветы ll. Из-за этого британскому правителю придется усердно стараться, чтобы заслужить уважение со стороны граждан.