Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Британцы раскрыли истинное отношение к королю: такого не заслужил даже Карл III

Британцы раскрыли истинное отношение к королю: такого не заслужил даже Карл III

27 февраля 2023 11:50
Британцы раскрыли истинное отношение к королю: такого не заслужил даже Карл III

Подданные решили изменить традиции.

Побывать в Вестминстерском аббатстве во время коронации монарха было пределом мечтаний для многих британцев. А когда на престоле была Елизавета ll, то трепет и уважение к правящей династии показывали даже самые скандальные знаменитости. Теперь же учтиво склонять голову и мило улыбаться готовы не все англичане.

Стало известно, что главные исполнители Туманного Альбиона отказались выступать на самом важном церемониальном событии для Карла lll. Элтон Джон, Адель, Робби Уильямс, Spice Girls и Гарри Стайлс дружно заявили, что их графики слишком загружены, поэтому они вряд ли сумеют найти свободное время.

Британцы раскрыли истинное отношение к королю: такого не заслужил даже Карл III

Традиционно коронация монарха считалась невероятно значимым событием, так что его массовое игнорирование намекает на возможные проблемы внутри общества. Подданные, по всей видимости, не питают большой любви к сыну покойной Елизаветы ll. Из-за этого британскому правителю придется усердно стараться, чтобы заслужить уважение со стороны граждан.

Британцы раскрыли истинное отношение к королю: такого не заслужил даже Карл III
Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video