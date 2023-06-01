Британцы оценили жизнь самого любимого Шерлока Холмса: сумма шокирует

Шерлок Холмс — это один из самых известных литературных персонажей, рассказы о котором экранизировали более двухсот раз. И особенно теплые чувства к детективу испытывают британцы. Именно они сняли популярный сериал с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Он стал всеобщим любимцем, но нашлись и те, кто возненавидел кинозвезду.

Стало известно, что бывший повар одного из фешенебельных отелей пробрался с ножом на участок актера. Нарушитель выкрикивал проклятия, вырывал растения, царапал домофон, а затем плюнул в него. По неудачному стечению обстоятельств актер в этот момент находился дома вместе с женой и тремя испуганными детьми. Вся семья артиста наблюдала за этим ужасом, пока преступник не услышал сирены полиции и не скрылся.

Личность мужчины удалось распознать, и вскоре ему выписали штраф. Однако сумма оказалась смехотворно маленькой. За покушение на жизнь знаменитого актера повар должен будет заплатить всего 250 фунтов, что составляет примерно 25 тысяч рублей. Учитывая стресс, который пережила семья Камбербэтча, такое наказание кажется незначительным.