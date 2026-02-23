Оповещения от Киноафиши
Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России

Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России

23 февраля 2026 19:34
Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России

Конечно, заслуги артиста признаны за рубежом, но не на таком уровне, как принято считать

История о том, что англичане якобы признали Василия Ливанова лучшим Шерлоком Холмсом всех времён, давно стала городской легендой. Её повторяют в телепередачах, юбилейных материалах и даже школьных сочинениях. Однако пользователи «Пикабу» несколько лет назад разобрали все доступные документы и пришли к менее сенсационному выводу.

В 2003 году актёру действительно вручили диплом британского общества The Baskerville Hounds. Формулировка оказалась куда скромнее громких пересказов: Ливанова избрали почётным членом клуба.

Никакого титула «лучшего Холмса всех времён» в документе нет.

Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России

В 2006-м Ливанов получил Орден Британской империи. В официальных архивах указано сухое основание:

«За заслуги перед театром и исполнительским искусством».

Позднее представители церемониального секретариата уточняли, что награда связана с образом Холмса, но и здесь речи о первенстве среди всех исполнителей не шло.

Дополнительные рейтинги британских изданий тоже не подтверждают миф. В списке The Telegraph Ливанова нет вовсе (зато Соломин – в топ-2 лучших Ватсонов), в опросе Radio Times он занял восьмое место, а Лондонское общество Шерлока Холмса называло его лишь «одним из лучших».

Итог, к которому пришли исследователи Pikabu: уважение и признание были, официального звания «лучший в истории» – нет и близко.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
