Британцы не смогли поверить в такую подлость: как Гарри «поздравил» Кейт с 41-летием

Кажется, что после смерти всеми обожаемой королевы Елезаветы II в монаршей семье начался полный хаос. Британцы не самым теплым образом встретили новоиспеченного Карла III, а теперь и принц Гарри вновь шокирует публику.

Не так давно бывший претендент на английский престол дал два весьма скандальных интервью. Он решил вновь поведать о своих обидах на семью, тем самым омрачил 41-й день рождения Кейт Миддлтон. Гарри высказался о том, что принцесса Уэльская с самого начала не взлюбила и предвзято относилась к его избраннице. Хотя сама Меган утверждала когда-то, что поддержка будущих короля и королевы очень помогла ей во время помолвки.

Такое скандальное заявление возмутило и ошарашило поклонников династии. «Не могу поверить, что Гарри делает это с Кейт накануне ее дня рождения», — написал в Сети один британец.