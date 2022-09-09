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Британцы нашли объяснение уходу Елизаветы II: дело не в преклонном возрасте

9 сентября 2022 21:30
Британцы нашли объяснение уходу Елизаветы II: дело не в преклонном возрасте

Многие ополчились против одного человека, который немало насолил королеве.

Последние месяцы СМИ только и писали о том, что состояние королевы Великобритании Елизаветы II стремительно ухудшается. Несмотря на это, новость о ее кончине прозвучала как гром среди ясного неба.

Британцы тут же наши объяснение уходу любимого монарха. И это отнюдь не почтенный возраст Ее Величества, дожившей до 96 лет. Многие полагают, что Елизавета II и сегодня была бы в полном здравии, если бы не выходки супруги ее внука принца Гарри — Меган Маркл.

В Сети пишут, что королева переживала из-за того, что герцоги Сассекские сняли с себя полномочия членов монаршей семьи и уехали жить в США. На этом скандалы не закончились, ведь Меган и Гарри дали интервью, в котором щедро полили грязью обитателей Букингемского дворца. Любые же попытки прийти к компромиссу любимый внук Ее Величества под влиянием супруги игнорировал.

Маркл предпочитает не реагировать на разговоры о том, что пусть и косвенно, но виновата в кончине королевы. На смерть Елизаветы герцогиня отреагировала весьма сдержанно, опубликовав на своем сайте всего одно предложение, которое гласит: «Светлой памяти Ее Величества королевы Елизаветы II, 1926-2022».

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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