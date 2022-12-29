Британцы готовы смириться, Карл III ликует: как пройдет первое Рождество без королевы

Этот год выдался для жителей Великобритании особенно драматичным. В сентябре не стало Елизаветы II, и до сих пор население не может смириться с этой невосполнимой утратой. Уход королевы во многом изменил привычный ход вещей.

Так, впервые в истории современной Британии жители не получат рождественское поздравление от Елизаветы II. А недавно Букингемский дворец опубликовал праздничную открытку с изображением Карла III и Камиллы, которые заняли место королевы. Англичане уже успели раскритиковать новый вариант поздравления: многие сочли, что супруга затмила монарха.

Очевидно, что не только открытка, но и вообще нынешнее положение вещей не устраивает население Великобритании, которое никогда не жаловало Чарльза. Но пока недовольные и раздраженные британцы постепенно привыкают к обновлениям, Карл III ликует, ведь теперь он, наконец, вышел из тени всеми обожаемой матери. А как сложатся его отношения с подданными, покажет только время.