Британцам стыдно даже представить: что Елизавета II не терпела в Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон часто позволяет себе то, что не красит ни одну принцессу. Это сильно раздражало ныне покойную королеву Великобритании — Елизавету II. Тем не менее ей оставалось только смириться с причудами законной супруги принца Уильяма.

Больше всего Ее Величество сердилась на принцессу Уэльскую за то, что та может оголиться на публике, отдав предпочтение слишком откровенным нарядам. Однажды во время отпуска с мужем Кейт и вовсе топлес принимала солнечные ванны, что не ускользнуло от папарацци. Снимки Миддлтон разлетелись по Сети и произвели эффект разорвавшейся бомбы. Говорят, королева от случившегося была в шоке.

Также Ее Величество возмущало то, что принцесса любит перекусить прямо в постели. Любопытно, что Уильяма вообще не беспокоят крошки, которые оставляет после себя Кейт.

Между тем крошки — это еще цветочки. Гораздо хуже, как полагала Елизавета, то, что Кейт не соблюдает этикет, особенно когда рядом нет Уильяма. Например, Миддлтон не делает реверанс перед вышестоящими членами королевской семьи. Исключение составляла лишь королева, хотя на собственной свадьбе принцесса не поприветствовала должным образом даже ее.

Это еще не все, чем Миддлтон не угодила королеве. До брака с Уильямом Кейт была злостной курильщицей, но впоследствии ей удалось избавиться от пагубной зависимости. Тем временем ходят слухи о том, что принцесса иногда может позволить себе сигаретку-другую, чем приводила монарха в бешенство.

Сюда же можно отнести и любовь монаршей особы тратить деньги. В 2017 году журналисты провели расследование и выяснили, что за четыре месяца Кейт спускает на наряды в среднем 57 тысяч фунтов стерлингов (около 597 тысяч рублей). Это не нравилось не только королеве, но и британцам, которым попросту стыдно за транжиру Кейт.