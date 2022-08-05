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«Бриллиантовую руку» обругали американцы: вот что не так с фильмом

5 августа 2022 08:00
«Бриллиантовую руку» обругали американцы: вот что не так с фильмом

Иностранным зрителям не понравилась культовая советская лента.

Картина «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая вышла на экраны в 1968 году и мгновенно стала народным хитом. Зрители прониклись обаянием главных героев в исполнении Юрия Никулина и Андрея Миронова, а фразы их персонажей ушли в народ. Казалось, фильм никого не может оставить равнодушным, но иностранцы не оценили советскую ленту. Американцы нашли сразу несколько поводов для придирок и нещадно обругали «Бриллиантовую руку» в Сети.

Так, по мнению зарубежных зрителей, большая часть шуток в комедии уже безнадежно устарела. Сейчас такой юмор кажется слишком простоватым и примитивным и не вызывает улыбок при просмотре. А сцены с подскальзывающимися и падающими героями пользователи и вовсе назвали глупыми.

Раскритиковали американцы и финал, посчитав, что он вызывает очень много вопросов и не объясняет происходившее на экране. Кроме того, иностранцы недопоняли в фильме отсылки к жизни советских граждан в тот период. Фразы и поведение персонажей казались им странными, а вот у российских зрителей, выросших на тех реалиях, диссонанса они не вызывали. Вероятно, это объясняется тем, что картина изначально не планировалась к выходу в мировой прокат, а режиссер не ставил себе целью покорить американцев.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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