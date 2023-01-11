«Бриллиантовая рука» развеяла глупый миф об СССР, в который верит молодежь

Жизнь в СССР до сих пор овеяна многими мифами и слухами. Современные поколения искренне верят в истории про продуктовый дефицит, строгую цензуру или, например, железный занавес. Однако далеко не все из этих домыслов правдивы.

Так, комедия «Бриллиантовая рука» успешно развеивает миф о железном занавесе и закрытых границах, за которыми жили граждане СССР. Дело в том, что по сюжету фильма герои отправляются в заграничный круиз на теплоходе «Михаил Светлов». На самом деле такое путешествие могли позволить себе многие жители страны. Необходимо было лишь накопить деньги и иметь хорошую биографию без судимостей или родственников-белоэмигрантов. И после всех проверок советский гражданин отправлялся в гости в капиталистическую страну.

Еще легче можно было попасть на отдых в союзные страны. Через профсоюз можно было получить путевку, например, в Карловы Вары или в Болгарию. Подобные путешествия строили дорого, но все равно были доступны многим гражданам. А после таких каникул оказаться в капиталистической стране было еще проще.