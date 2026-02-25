«Бриллиант»: так звучит вердикт западного критика о советском «Вие» — попал в топ-10 лучших хорроров

На Западе составили список лучших хорроров 1960-х, которые вы могли пропустить. И в этой компании обнаружился наш человек. Автор авторитетного ресурса Bloody Disgusting Меган Наварро включила советского «Вия» в десятку отличных фильмов ужасов, достойных внимания.

«Воистину бриллиант с великолепным сюжетом».

Картина 1967 года, снятая Георгием Кропачёвым и Константином Ершовым по мотивам гоголевской повести, в свое время собрала в советском прокате почти 33 миллиона зрителей. Позже ее купили для показа в Аргентине, Финляндии, Франции и США. Но сейчас она переживает вторую молодость — благодаря переизданиям и западным обзорам.

Наварро называет «Вий» «драгоценным камнем с великолепным сюжетом». Она пересказывает историю без искажений: молодой священник вынужден три ночи читать молитвы над гробом ведьмы, в смерти которой он невольно виноват. И единственная его защита — вера. Каждый вечер страшнее предыдущего: начинается с мелкой чертовщинки, а заканчивается взрывным финалом, от которого у зрителей до сих пор мурашки.

Автор обзора даже задается вопросом, не вдохновлялся ли этим фильмом сам Сэм Рэйми, создатель «Зловещих мертвецов». Слишком уж много общего в нагнетании атмосферы и диком финале.

В компанию к советскому хоррору попали:

В этом ряду советский фильм стоит особняком. Как пишут сами зрители в комментариях, это не просто ужас, а сказка для взрослых: фольклор, религия и чистый страх смешаны в таких пропорциях, на которые Голливуд никогда не решался.

