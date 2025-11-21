«Бригада» в эмиграции: наш отзыв на «Константинополь» с Устюговым - русский острый козырек тоскует в Турции

Меню
21 ноября 2025 08:27
Каким получился новый сериал со звездой «Ментовских войн».

Исторический многосерийный фильм «Константинополь» от онлайн-кинотеатра «Иви» — это масштабная и неоднозначная попытка рассказать о трагедии русской белой эмиграции через призму криминальной саги.

Проект, собравший звездный состав во главе с Александром Устюговым, обещал стать событием, но вместо однозначного триумфа вызвал ожесточенные споры.

О чем сериал?

Действие разворачивается в ноябре 1920 года, когда корабли с остатками армии Врангеля и беженцами прибывают в Константинополь. Зрителей ждет не курортный город, а переполненный лагерь для переселенцев, где царит безысходность.

Центральный герой — белый офицер Сергей Нератов (Александр Устюгов), потерявший семью и родину. Рядом с ним — аферист-коммерсант Саблин (Сергей Марин), врач-интеллигент Бородаевский (Кирилл Кяро) и баронесса Дикова (Оксана Акиньшина), вынужденная торговать телом ради выживания.

Сильные стороны: атмосфера и актерская игра

Создателям удалось главное — передать гнетущую атмосферу чужбины. Унылые пункты досмотра, тесные комнатушки за бешеные деньги, бесправие и постоянная борьба за выживание показаны убедительно. Визуальный ряд, несмотря на съемки в Баку, Петербурге и Москве, кропотливо воссоздает дух эпохи угасания империи Османа.

Александр Устюгов, как всегда, органичен в роли честного вояки, который, несмотря на потери, продолжает жить по кодексу чести. Его Нератов — моральный стержень всего повествования. Также зрители отмечают игру Вячеслава Чепурченко, чей персонаж, бывший офицер Ремнев, добавляет сериалу недостающей харизмы и обаяния.

Спорные моменты: Бригада на выезде

Основная претензия критиков и зрителей — трансформация жанра. Вместо заявленной исторической драмы сериал к финалу все больше напоминает «Бригаду» или «Острые козырьки» в турецких декорациях. Нератов из офицера-идеалиста постепенно превращается в главаря ОПГ. Зрители это не оценили.

Сюжет перегружен второстепенными линиями (врач Бородаевский, романтические перипетии), которые часто отвлекают от основной истории, не получая полноценного развития. Мотивация героев порой остается неясной, а некоторые сюжетные повторы и избыточная жестокость начинают утомлять.

Вердикт

«Константинополь» — это смелый проект, со своими косяками. Он безусловно интересен попыткой осветить малоизвестную для широкого зрителя страницу истории — трагедию русских эмигрантов, выброшенных в чуждый и враждебный мир.

Сериал стоит посмотреть ради сильной актерской работы Устюгова, детально воссозданной атмосферы и нескольких по-настоящему мощных драматических сцен. Однако тем, кто ждет от него глубокого исторического исследования или стройной детективной интриги, возможно, стоит настроиться на другой лад. Это скорее стильная и мрачная криминальная сага о выживании.

Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+.

Фото: Кадр из сериала «Константинополь»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
