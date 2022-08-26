«Бригада» осталась не у дел: вы не поверите, какой сериал пришелся по душе россиянам

Криминальная драма «Бригада» долгие годы занимала лидирующие позиции у отечественных зрителей. Фанаты признавали ее одним из своих самых любимых сериалов, однако теперь ситуация в корне изменилась.

По данным Telegram-канала «Изнанка сериала », история Саши Белого уже не так любима отечественным зрителем. Вместо нее, например, зрители из Москвы предпочитают «Мажора», а в Санкт-Петербурге и области — «Ликвидацию». Также в фаворитах у россиян оказалась «Кухня», которую любят в Нижнем Новгороде, Владивостоке, Казани и других регионах. Также в список любимчиков вошли «Интерны» и «Физрук».

Как отмечают создатели опроса, они не претендуют на точность своих данных. В рамках голосования им удалось опросить представителей из 27 регионов, которые помогли разобраться, какие именно шоу популярны в той или иной части страны.