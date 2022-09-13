«Бригада», «Кухня», «Закрыта школа»: каких звезд не заметили в сериале «След»

Сериал «След» идет на российском телевидении вот уже 13 лет. За эти годы рассказ о сотрудниках Федеральной экспертной службы стал самым долгоиграющим отечественным телепроектом, который насчитывает вот уже 2600 эпизодов.

Неудивительно, что в нем смогли сыграть свои первые большие роли те, кто сейчас считаются настоящими мастерами кино.

Дебютной в «Следе» стала роль для актрисы, а ныне еще телеведущей и блогера Агаты Муцениеце. Да, настоящая слава пришла к ней после съемок в проекте «Закрытая школа», но впервые зрители увидели ее именно в «Следе».

Сделал «След» сделал известным и Сергея Лавыгина, которого сейчас зрители знают по сериалам «Отель Элеон» и «Кухня», а также по фильмам Жоры Крыжовникова «Горько!» и «Горько! 2».

А вот Нина Гогаева перед тем, как появиться на экране в «Следе», уже снималась во второстепенной роли в самом популярном на тот момент российском сериале «Бригада». Но там зрители ее не запомнили, а вот проект про оперативников ФЭС вывел на звездную актерскую орбиту.