«Бригада»: что стало с той самой Леной, разбившей сердце Саше Белому

В сериале «Бригада», который этой осенью отметил 20-летний юбилей, было не так много ярких женских персонажей. Все немногочисленные героини так или иначе были связаны романтическими отношениями с Сашей Белым. И роковую роль в его судьбе сыграла девушка Лена, так и не дождавшаяся его из армии.

Для Натальи Пановой эта роль стала своеобразным прорывом на телевидении. Сейчас актрисе 44 года, ее фильмография насчитывает более 50 проектов, среди которых ленты «Маргоша», «Знахарь», «Курсанты» и другие. Кроме того, актриса выходит на сцену в Московском Губернском театре, где судьба снова столкнула ее с Сергеем Безруковым, ведь он работает художественным руководителем учреждения.

О личной жизни Натальи до недавних пор ничего не было известно, пока в прошлом году не разразился скандал. Участница одного из ток-шоу обвинила Наталью в том, что та увела ее мужа. Актриса не стала отрицать, что влюбилась в женатого мужчину, однако была уверена, что его брак уже исчерпал себя.