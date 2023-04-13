Бриджит Джонс нашла своего «мистера Дарси»: обомлеете, когда его увидите (фото)

До сих пор Рене Зеллвегер прочно ассоциируется с ее киногероиней Бриджит Джонс. Примерно два года назад актриса, наконец, повстречала своего «мистера Дарси», с которым она безгранично счастлива.

Возлюбленным 53-летней Рене стал британский телеведущий Ант Анстед. Пара старается не афишировать свои отношения, чтобы не давать поводов для сплетен. Кроме того, Зеллвегер не хочет травмировать трехлетнего сына Анта от предыдущей пассии и привлекать к нему лишнее внимание.

Рене познакомилась с Анстедом на съемках шоу об автомобилях и сразу почувствовали взаимную симпатию. Сегодня их отношения активно развиваются, и пара собирается жить вместе. Недавно стало известно, что Ант продал роскошный особняк рядом с океаном, где жил со своей бывшей. На вырученные деньги ведущий купил дом, где он поселится вместе с Зеллвегер.

Поклонники звезды не могут нарадоваться на свою любимицу и поздравляют ее с удачным выбором. Анстед красив, богат и, что немаловажно, моложе Рене на 9 лет. Фанаты уверены, что их свадьба не за горами.