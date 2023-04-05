Бри из «Отчаянных домохозяек» 61 год: время и ботокс ее не пощадили (фото)

Американский сериал «Отчаянные домохозяйки» произвел фурор на весь мир. В течение восьми лет зрители наблюдали за жизнью роковых красоток с Вистерии Лейн. Пожалуй, самые противоречивые чувства вызывала рыжая бестия Бри.

Роль перфекционистки и идеальной американской жены исполнила Марсия Кросс. Все помнят ее безупречный консервативный образ и фирменную укладку «волосок к волоску». Ее холодная красота и горячий нрав представляли собой гремучую смесь, и это подкупало зрителей.

Увы, но сегодня с внешностью 61-летней Кросс дела обстоят не лучшим образом. Годы взяли свое, но причина не только в возрасте. Марсия переборщила с ботоксом и пластикой, и теперь ее лицо похоже на восковую маску. Также у актрисы появились внушительные брыли у подбородка.

Роль Бри в «Отчаянных домохозяйках» стала самой яркой работой актрисы в кино. Сегодня Марсия посвящает себя дому, мужу и дочкам-близняшкам. Несколько лет назад актрисе диагностировали рак прямой кишки, но ей удалось справиться с этим смертельным недугом.