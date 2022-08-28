Брежнева позавидует: как сегодня выглядит темненькая из «ВИА Гры»

Надежда Мейхер-Грановская — одна из самых ярких и любимых народом участниц «ВИА Гры». Певица входила в золотой состав группы вместе с Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой.

В 2011 году Надежда покинула коллектив и ушла в свободное плавание, пробуя свои силы не только на сцене, но и на телевидении, в наставничестве, продюсировании и разработке одежды.

Звезде также удалось создать крепкую семью, что не могло не вызвать уважения у ее поклонников. Но причиной особого восхищения россиян стала внешность 40-летней Грановской.

В интервью артистка не раз уверяла, что не боится старости и не собирается прибегать к услугам пластических хирургов, в чем публика со временем смогла убедиться. Пользователи Сети и сегодня отмечают, насколько натуральной выглядит ее красота на фоне звездных коллег — Веры Брежневой или Светланы Лободы, которых часто упрекают в злоупотреблении «уколами красоты» и фильтрами.