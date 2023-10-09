Брежнева осталась без роскошной недвижимости после развода с Меладзе: вот что известно

В жизни Веры Брежневой после расставания с Константином Меладзе произойдут большие перемены. Артистке придется навсегда покинуть насиженное место. Много лет она жила на роскошной заграничной вилле, к которой теперь не будет иметь никакого отношения.

Свадьбу продюсер и певица сыграли в Италии восемь лет назад. Именно в этой стране супруги проводили большую часть времени. Там у музыканта есть два элитных объекта недвижимости. Риелторы посчитали, что стоимость каждого из них начинается от двух миллионов евро. Рассчитывать на это богатство экс-солистка группы «ВИА Гра» не может.

А все потому, что данным жильем брат Валерия Меладзе обзавелся еще до того, как взял в законные жены свою любовницу. В беседе с порталом Woman адвокат Андрей Алешкин уточнил, что в случае развода супруги не могут претендовать на имущество, купленное до заключения брака. Поэтому блондинка осталась у разбитого корыта.