Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Брежнев разорался»: Митту «наверху» заставили поменять финал «Экипажа» – об этом решении режиссер горевал десятки лет подряд

«Брежнев разорался»: Митту «наверху» заставили поменять финал «Экипажа» – об этом решении режиссер горевал десятки лет подряд

25 ноября 2025 08:27
«Брежнев разорался»: Митту «наверху» заставили поменять финал «Экипажа» – об этом решении режиссер горевал десятки лет подряд

Постановщику не оставили выбора.

Фильм Александра Митты «Экипаж» (1979) стал кассовым хитом – его посмотрели более 70 млн зрителей. Но финальная версия картины сильно отличается от режиссерской. Первоначальный, гораздо более драматичный финал пришлось переснять по требованию киноначальства.

В прокатной версии фильм завершается на светлой ноте: отстраненный от полетов Тимченко (Георгий Жженов) попадает в больницу, где его навещают коллеги. В финале мы видим, как Валентин Ненароков занимает место командира – эстафета передана новому поколению.

Как фильм заканчивался изначально

«Брежнев разорался»: Митту «наверху» заставили поменять финал «Экипажа» – об этом решении режиссер горевал десятки лет подряд

Будучи забракованным медицинской комиссией, Тимченко осознает: он больше никогда не поднимется в небо. Ночью ему звонят с просьбой помочь перегнать самолет – не хватает пилотов. Он бежит из больницы в пижаме и валенках, то и дело утопая в снегу.

На аэродроме его встречают молодые пилоты – фронтовые друзья. Они обнимаются, и Тимченко с изумлением замечает:

«Обождите, ребята, я же вас с войны не видел, а вы все такие же молодые». Те отвечают: «И ты такой же будешь».

Тимченко садится в кабину, впивается в штурвал, произносит:

«Ну вот, дождался… И все‑таки я счастливый!» – и вместе с друзьями взлетает, растворяясь в небе.

Утром дочь прибегает к друзьям с криком: «Папа умер!» Оказалось, это был его счастливый сон – герой скончался во сне за любимым делом.

Почему финал изменили

«Брежнев разорался»: Митту «наверху» заставили поменять финал «Экипажа» – об этом решении режиссер горевал десятки лет подряд

Митта в старом интервью вспоминал: сцена получилась пронзительной, а игра Жженова – одновременно легкой и глубокой, однако в Госкино сочли финал «депрессивным».

«Директор “Мосфильма” Сизов, тертый калач, указал пальцем на небо: “Они не примут. Потому что (между нами) Андрей Смирнов снял фильм “Градостроители”, где герой умирает, и Брежнев разорался: что вы мне показываете, как старики умирают, на что намекаете?!”»

Под давлением руководства Митта вынужден был вырезать сцену. Все участники получили премии, а фильм вышел в облегченной версии. Позже режиссер признавал: удаление этой сцены стало серьезной потерей – и для фильма, и для роли Жженова.

Ранее мы писали: Настоящую концовку «Белого солнца пустыни» запретили показывать в СССР – цензура решила, что это уже слишком

Фото: Кадры из фильма «Экипаж» (1979)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость Читать дальше 12 декабря 2025
«Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса» «Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса» Читать дальше 11 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Читать дальше 9 декабря 2025
Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Читать дальше 9 декабря 2025
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Читать дальше 8 декабря 2025
Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше