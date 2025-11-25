«Брежнев разорался»: Митту «наверху» заставили поменять финал «Экипажа» – об этом решении режиссер горевал десятки лет подряд

Фильм Александра Митты «Экипаж» (1979) стал кассовым хитом – его посмотрели более 70 млн зрителей. Но финальная версия картины сильно отличается от режиссерской. Первоначальный, гораздо более драматичный финал пришлось переснять по требованию киноначальства.

В прокатной версии фильм завершается на светлой ноте: отстраненный от полетов Тимченко (Георгий Жженов) попадает в больницу, где его навещают коллеги. В финале мы видим, как Валентин Ненароков занимает место командира – эстафета передана новому поколению.

Как фильм заканчивался изначально

Будучи забракованным медицинской комиссией, Тимченко осознает: он больше никогда не поднимется в небо. Ночью ему звонят с просьбой помочь перегнать самолет – не хватает пилотов. Он бежит из больницы в пижаме и валенках, то и дело утопая в снегу.

На аэродроме его встречают молодые пилоты – фронтовые друзья. Они обнимаются, и Тимченко с изумлением замечает:

«Обождите, ребята, я же вас с войны не видел, а вы все такие же молодые». Те отвечают: «И ты такой же будешь».

Тимченко садится в кабину, впивается в штурвал, произносит:

«Ну вот, дождался… И все‑таки я счастливый!» – и вместе с друзьями взлетает, растворяясь в небе.

Утром дочь прибегает к друзьям с криком: «Папа умер!» Оказалось, это был его счастливый сон – герой скончался во сне за любимым делом.

Почему финал изменили

Митта в старом интервью вспоминал: сцена получилась пронзительной, а игра Жженова – одновременно легкой и глубокой, однако в Госкино сочли финал «депрессивным».

«Директор “Мосфильма” Сизов, тертый калач, указал пальцем на небо: “Они не примут. Потому что (между нами) Андрей Смирнов снял фильм “Градостроители”, где герой умирает, и Брежнев разорался: что вы мне показываете, как старики умирают, на что намекаете?!”»

Под давлением руководства Митта вынужден был вырезать сцену. Все участники получили премии, а фильм вышел в облегченной версии. Позже режиссер признавал: удаление этой сцены стало серьезной потерей – и для фильма, и для роли Жженова.

