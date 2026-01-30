Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Бред сивой кобылы»: критик разнес до кирпичика военный фильм СССР с оценкой 7.9 — держал в страхе Европу

«Бред сивой кобылы»: критик разнес до кирпичика военный фильм СССР с оценкой 7.9 — держал в страхе Европу

30 января 2026 20:02
«Бред сивой кобылы»: критик разнес до кирпичика военный фильм СССР с оценкой 7.9 — держал в страхе Европу

Его изучают в американских киношколах и не позволяют ругать у нас.

«Броненосец "Потёмкин"» — легенда мирового кино. Фильм, который в 1925 году изменил мир кино, вдохновил Голливуд и был запрещён в Великобритании на 30 лет, а в Германии и Франции — из-за страха перед революционными настроениями.

Картина с рейтингом 7.9 на «Кинопоиске», безусловный шедевр, верно? Не для всех. Кинокритик Александр Шпагин в разговоре с «Киноафишей» обрушился на священную корову кинематографа, назвав её «дьявольским произведением».

«Он очень выразительно сделан. Но то, что там происходит на экране, ну конечно, ну, в общем, бред сивой кобылы».

Критик тычет в логические дыры сюжета, которые зритель, ослеплённый гениальным монтажом, часто пропускает:

  • Черви в мясе. «Когда люди видят огромных червей, ползающих по мясу, а доктор и вся команда офицеров говорят, что никаких червей здесь нет, это уже бред».

  • Толпа, приветствующая убийцу. «Совершенно непонятно, чего они броненосец приветствуют, если он дал три залпа по городу… Ясно, что люди погибли. Чего они его приветствуют, эти горожане?»

«Бред сивой кобылы»: критик разнес до кирпичика военный фильм СССР с оценкой 7.9 — держал в страхе Европу

Но главная претензия Шпагина — не к сюжетным нестыковкам, а к самой идее фильма. Он называет его человеконенавистническим произведением.

«Богатые неправы только потому, что они неправы… А восставшие правы только потому, что они восстали. И давай, значит, режь всех, убивай без разбору».

Почему же его до сих пор считают гениальным? Шпагин даёт убийственный ответ: потому что никто не пересматривал культовую ленту (а порой и вовсе не смотрел). По его мнению, «Броненосец» уже стал иконой, получил статус «первого», и его критика кажется фанатам отечестенного кино непозволительной.

Фото: Кадр из фильма «Броненосец "Потемкин"» (1925)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
«Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету «Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету Читать дальше 20 февраля 2026
Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Читать дальше 20 февраля 2026
Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Читать дальше 20 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Читать дальше 20 февраля 2026
Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Читать дальше 20 февраля 2026
Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
Россияне выбрали самый любимый фильм СССР о патриотизме: среди 10 претендентов набрал 48% голосов Россияне выбрали самый любимый фильм СССР о патриотизме: среди 10 претендентов набрал 48% голосов Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше