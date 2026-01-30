«Бред сивой кобылы»: критик разнес до кирпичика военный фильм СССР с оценкой 7.9 — держал в страхе Европу

Его изучают в американских киношколах и не позволяют ругать у нас.

«Броненосец "Потёмкин"» — легенда мирового кино. Фильм, который в 1925 году изменил мир кино, вдохновил Голливуд и был запрещён в Великобритании на 30 лет, а в Германии и Франции — из-за страха перед революционными настроениями.

Картина с рейтингом 7.9 на «Кинопоиске», безусловный шедевр, верно? Не для всех. Кинокритик Александр Шпагин в разговоре с «Киноафишей» обрушился на священную корову кинематографа, назвав её «дьявольским произведением».

«Он очень выразительно сделан. Но то, что там происходит на экране, ну конечно, ну, в общем, бред сивой кобылы».

Критик тычет в логические дыры сюжета, которые зритель, ослеплённый гениальным монтажом, часто пропускает:

Черви в мясе. « Когда люди видят огромных червей, ползающих по мясу, а доктор и вся команда офицеров говорят, что никаких червей здесь нет, это уже бред ».

Толпа, приветствующая убийцу. «Совершенно непонятно, чего они броненосец приветствуют, если он дал три залпа по городу… Ясно, что люди погибли. Чего они его приветствуют, эти горожане?»

Но главная претензия Шпагина — не к сюжетным нестыковкам, а к самой идее фильма. Он называет его человеконенавистническим произведением.

«Богатые неправы только потому, что они неправы… А восставшие правы только потому, что они восстали. И давай, значит, режь всех, убивай без разбору».

Почему же его до сих пор считают гениальным? Шпагин даёт убийственный ответ: потому что никто не пересматривал культовую ленту (а порой и вовсе не смотрел). По его мнению, «Броненосец» уже стал иконой, получил статус «первого», и его критика кажется фанатам отечестенного кино непозволительной.