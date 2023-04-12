Брэд Питт отошел в сторонку: только посмотрите на красавца-сына Гуськова

Владимир Гуськов стал продолжателем династии актеров. Его родители Алексей и Лидия уже добились успеха на этом поприще, и теперь их сын блистает на экранах. Владимир смог прийти в кино своими силами и никогда не надеялся на знаменитых родственников. В учебе ему не делали поблажек, а сам он брался даже за самые сложные роли.

Большим преимуществом в карьере актера стала его внешность. Статный красавец, блондин с голубыми глазами, не мог не привлекать внимание. Он сразу приковывал к себе взгляды телезрителей. Поэтому часто получал роли обаятельных красавчиков в разных мелодрамах. Так актеру удалось закрепить за собой определенный образ.

За свою карьеру Гуськов успел сыграть не только в сериалах, но и в полнометражных кинолентах. А в известной мелодраме «Синдром жизни» его партнерами на площадке стали Светлана Немоляева, Татьяна Догилева, Максим Виторган, Максим Лагашкин.