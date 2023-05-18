Брэд Питт отдыхает: самые красивые мужчины носят эти имена

Считается, что внешняя привлекательность для мужчины - не главное. Куда важнее брутальность и прочие качества, которыми якобы должен обладать “настоящий мужик”. Но если предоставить слово дамам, то многие из них непременно скажут, что красота играет большую роль - не обязательно при выборе партнера, ведь порой так приятно даже просто увидеть в толпе мужчину, который сногсшибательно выглядит. Эксперты назвали три имени, которые носят настоящие красавчики.

Александр

Мужчины, нареченные именем Александр, неизменно оставляют след в памяти представительниц слабого пола. Саша может быть каким угодно - благородным, дерзким, нежным, брутальным, и все это каким-то непостижимым образом совмещается в одном и том же человеке. Но в каком бы образе обладатель этого имени не предстал, он всегда остается привлекательным.

При этом Александр не делает ничего особенного, чтобы притягивать к себе взгляды женщин.

Он остается самим собой - целеустремленным, мужественным, искренним, и, возможно, именно эта смесь качеств добавляет ему особого шарма. Саша невероятно харизматичен, любая девушка легко попадает под его чары.

Иван

Ох, недаром все главные герои русских сказок, красные молодцы, носили простое и вместе с тем выразительное имя Ваня! Как подобает сказочному персонажу, обладатель этого имени - парень простой и скромный, зачастую даже не осознающий, что наделен удивительной привлекательностью. Ну да ничего, ему об этом расскажут окружающие.

Внешность Ивана нельзя назвать прямо-таки модельной, но все его черты гармоничны и приятны для глаза.

Вот уж поистине услада для женских взглядов! Благодаря своему обаянию и располагающей внешности Ваня способен покорить сердце любой женщины. Однако сам обладатель имени ищет свою единственную и на интрижки размениваться не станет.

Михаил

Обладатели имени Михаил могли бы послужить источником вдохновения для скульпторов - настолько гармонично, атлетически они сложены.

Парни, нареченные этим именем, от природы обладают превосходной формой, однако не полагаются исключительно на врожденные данные, а поддерживают их в спортзале.

Стоит Мише пройтись по улице, как вслед обязательно полетят восторженные девичьи ахи и охи. Михаил - завидный жених и образец для подражания других парней. Нередко он выбирает профессии, связанные со спортом, вот уж где ему точно нет равных, в том числе в количестве поклонниц.