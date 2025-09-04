Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей

Премьера «Формулы 1» с Брэдом Питтом вызвала громкий резонанс и показала отличные кассовые сборы. Но киноманы тут же вспомнили: истории о гонках и гонщиках уже не раз становились основой для сильнейших фильмов и сериалов.

Многие из них куда более завораживающие, чем новинка — здесь признание критиков, и наивысшие баллы от зрителей (не меньше 8). В этих картинах не только динамика заездов, но и личные драмы героев, закулисье элитного спорта, а иногда и реальные трагедии, после которых автоспорт менялся навсегда.

Вот пять примеров, которые точно стоит посмотреть любителям скорости.

«Гонка» (2013)

Фильм Рона Ховарда рассказывает о легендарном соперничестве двух звезд «Формулы-1» — педантичного Ники Лауды (Даниэль Брюль) и харизматичного Джеймса Ханта (Крис Хемсворт).

Нам расскажут про сезон 1976 года, где каждая секунда решающая, а судьба пилотов меняется в одно мгновение. Авторы не обошли стороной и страшную аварию Лауды, после которой тот чудом вернулся за руль всего через шесть недель. На «Кинопоиске» и IMDb у картины одинаковый рейтинг — 8,1.

«Гран-при» (1966)

Один из первых по-настоящему масштабных фильмов о мире «Формулы-1». Вымышленная история четырех гонщиков — французского, американского, шотландского и итальянского — переплетается с настоящими гоночными реалиями 60-х.

Чтобы получить доступ к элитному автоспорту, режиссер Джон Франкенхаймер лично заручился поддержкой пилотов и даже Энцо Феррари. В итоге фильм стал хитом проката, получил три «Оскара» и до сих пор держится на отметке в 8 баллов.

«Ford против Ferrari» (2019)

Захватывающая драма Джеймса Мэнголда с Кристианом Бэйлом и Мэттом Деймоном. В основе лежит реальная история гонщика и инженера Кена Майлза и конструктора Кэрролла Шелби, которые создали легендарный Ford GT40, бросив вызов «Феррари» в гонке «24 часа Ле-Мана».

Снятый с размахом фильм сочетает напряженные заезды и драму личных амбиций. У него заслуженные 8,2 балла на «Кинопоиске».

«Сенна» (мини-сериал, 2024)

Netflix вложил 170 миллионов долларов в экранизацию истории о жизни и карьере Айртона Сенны. Сериал раскрывает суть гоночных побед, подробности из личных писем, телефонных разговоров, романтических отношений.

Зритель в полной мере может погрузиться во внутренние переживания легендарного пилота. Это самый масштабный и детальный проект о Сенне — и у него впечатляющие 8,1 балла на «Кинопоиске».

«1» (2013)

Документальный фильм о золотой эре «Формулы-1». В нем — вся магия и весь ужас гонок: рискованные заезды, смертельные аварии и рождение звезд мирового спорта.

Авторы показывают, как спорт на грани жизни и смерти изменился благодаря гонщикам, которые требовали безопасности и при этом выходили на трассу снова и снова.

Картина держит рейтинг выше 8 и считается одним из лучших примеров в гоночном документальном жанре.

Если после «Формулы 1» вам захочется еще больше скорости, драмы и визга шин — смело выбирайте один из этих фильмов. Каждый из них подарит адреналина не меньше, чем реальный заезд на трассе.

Ранее мы писали: Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов