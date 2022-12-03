Брэд Питт бы не отличил: русская Анджелина Джоли шокировала народ сходством со звездой

Пока не повторила успех «оригинала».

Москвичка Регина Кова прославилась после того, как ее фото опубликовала фан-страница Анджелины Джоли. Оказалось, что россиянка невероятно похожа на голливудскую актрису.

Стройное тело, пышные формы, выразительные скулы, кошачий взгляд и пухлые губы – это роднит Регину с Джоли.

Но Кова уверяет, что не прибегала к услугам пластических хирургов, а эффектная внешность – заслуга природы.

Девушку удивительное сходство не смущает – напротив, Регина гордится, что напоминает многим секс-символ нулевых. Кова работает моделью и занимается музыкой. Героиня мечтала попасть в группу «ВИА Гра», но не прошла кастинг. Правда, девушка надеется, что у нее еще все впереди.