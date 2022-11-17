Бразильянка превратила свою жизнь в сериал: от сюжета оторопь берет

Мейривоне Роча Мораес в свои 37 лет твердо решила, что ей пора замуж. Тот факт, что бразильянка не встретила любимого человека, нисколько ее не смутил. В брак она решила вступить с тряпичной куклой. Красавчика-шатена с голубыми глазами по имени Марсело для нее заботливо сшила мама.

Отношения пары развивались стремительно: после свадьбы у супругов появился сын Марселиньо. Правда, вскоре семейная идиллия начала напоминать мелодраму, от сюжета которой берет оторопь.

«Пока я была в больнице с нашим сыном, подруга видела, как Марсело заходил в отель с другой женщиной», — приводит слова Мейривоне портал LADbible . Бразильянка уточнила, что устроила скандал тряпичному мужу, но тот отрицал, что изменял ей. Тогда она решила дать неверной кукле еще один шанс, поскольку их наследнику нужен отец. Роча Мораес уточнила, что если еще раз уличит супруга во лжи, то уж точно его не простит.